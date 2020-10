Cum arată fiica lui Katy Perry și Orlando Bloom? Are ochii albaștri ai lui Katy Katy Perry și actorul Orlando Bloom au devenit parinți in luna august a anului acesta. Artista a dat naștere unei fiice, Daisy Dove Bloom. „Plutim datorita iubirii și nedumeririi dupa nașterea in siguranța a fiicei noastre sanatoase”, au declarat cei doi. Cum arata fiica lui Katy Perry și Orlando Bloom? Are ochii albaștri ai lui Katy Intr-un interviu oferit recent, Orlando a dezvaluit cu cine seamana fiica lui și a solistei. Actorul a dezvaluit ca micuța Daisy seamana atat cu Katy și cu el, cat și cu mama lui Sonia. „Este un copil draguț”, a spus Ellen DeGeneres, moderatoarea interviului. „Katy… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a implinit azi, 8 octombrie, 34 de ani. Cu ocazia aniversarii sale, fosta prezentatoare TV Adelina Chivu (38 de ani) a intrat in direct prin Skype in cadrul emisiunii Vorbește Lumea pentru a-i ura Adelei „La mulți ani!”. Adelina Chivu, surpriza emoționanta pentru aniversarea de 34 de ani…

- Solista va deveni mama pentru prima oara. „Știți cu toții de cat de mult timp imi doresc asta!!!!”, a scris artista in mediul online. Meghan Trainor va deveni mama! „Știți cu toții de cat de mult timp imi doresc asta!!!!” Meghan Trainor și Daryl Sabara vor deveni parinți pentru prima oara! Mesajul publicat…

- Kelly Rowland (39 de ani) va deveni mamica pentru a doua oara alaturi de soțul ei, managerul Tim Weatherspoon. Kelly Rowland va deveni mama pentru a doua oara Artista a dezvaluit in mediul online miercuri, 7 octombrie, ca este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Primele imagini cu burtica au fost…

- In anul 2017, dupa 8 ani de casnicie, fostul model Ileana Lazariuc (37 de ani), fiica artistei Anastasia Lazariuc (67 de ani), s-a separat de Țiriac Jr., fiul fostului jucator de tenis Ion Țiriac (81 de ani). Fostul cuplu are impreuna doi fii, Alexandru (11 ani) și Nicholas (10 ani). Dupa cele doua…

- Artiștii Cleopatra Stratan (18 ani) și Edward Sanda (23 de ani) s-au logodit in ziua in care artista a implinit 18 ani. „Am repetat inainte sa-i dau inelul. Am repetat puțin in camera la mine pentru ca e un moment unic. Cel puțin pentru mine. Am zis ca o data in viața o sa fac chestia asta și așa o…

- Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova (39 de ani) și artisul Enrique Iglesias (44 de ani) au devenit parinți pentru a treia oara in data de 30 ianuarie a anului acesta. Sportiva a adus pe lume o fiica, Mary, pe care solistul a admis ca o vor striga și Masha, varianta ruseasca a numelui Mary. Perechea…