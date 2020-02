Stiri pe aceeasi tema

- Cascada Kinder este una dintre frumusetile Angliei, numai ca in ultima vreme s-a comportat un pic diferit si a ajuns sa fie cunoscuta si de cei care nu stiau pana acum de existenta ei. Vanturile puternice din Derbyshire s-au napustit asupra caderii de apa impiedicandu-i curgerea, desi inaltimea cascadei…

- Astazi, incepand cu ora 12:00, Dorian Boguța va fi live la emisiunea „Interviurile Libertatea” unde va vorbi despre debutul lui ca regizor de lung metraj. Primul lui film, „Urma”, urmeaza sa fie lansat in toate cinematografele din țara incepand cu 6 martie. Dorian Boguța ne va povesti de la ce a pornit…

- Urma, debutul in lungmetraj al regizorului și actorului Dorian Boguța, intra in cinematografele din Romania din 6 martie, distribuit de Transilvania Film. Un policier cu accente de thriller, Urma e o poveste plina de suspans despre secretele pe care le ascund cei de langa noi. Filmul a avut premiera…

- Anul care astazi devine istorie a fost unul extrem de fructuos pentru Comuna Mihai Viteazu, presarat cu investiții, proiecte și – desigur – edificii noi, inaugurate, care sa deserveasca tuturor... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cristiano Ronaldo va împlini 35 de ani pe 5 februarie și își face planuri pentru cariera pe care o va urma dupa ce va parasi terenul de fotbal. Atacantul portughez se gândește sa se apuce de actorie, potrivit Mediafax.Într-o conferința de presa, Ronaldo a anunțat ca vrea…

- In aceasta perioada, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, pe langa acțiunile profesionale specifice, au organizat și desfașurat o serie de activitați in spiritul sarbatorilor in pragul carora ne aflam, menite sa aduca zambete și bucurie cadrelor, dar și copiilor acestora. Pe 20 decembrie,…

- Cariera politica a fostului Ministru al Sanatații, incepe undeva in anul 2004, cțnd a fost ales pentru prima data in Parlamentul Romaniei, din partea PSD, și a avut o variata activitate parlamentara in comitete și comiții. La baza este doctor stomatolog, terminand in 2004 Facultatea de Stomatologie…