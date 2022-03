Cum arata fiica Loredanei Groza. Pictorial de senzație Elena Boncea, fiica Loredanei Groza, nu mai este un copil. Are deja aproape 24 de ani și este o tanara absolut superba. Se vede cu ochiul liber ca a moștenit trasaturile fizice ale mamei sale. O prezența extrem de discreta, fiica Loredanei este vazuta foarte rar public. Uneori, in postarile de pe social media ale celebrei artiste. Chiar ieri, Loredana a postat pe rețelele de socializare cateva fotografii extrem de frumoase cu fiica ei. Elena este protagonista unui pictorial de senzație. Imagini in alb-negru care te duc inevitabil cu gandul…