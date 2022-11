Pe fondul amenințarilor tot mai numeroase cu un razboi nuclear, o companie din SUA propune oamenilor cu dare de mana sa investeasca bani in propriile buncare. Buncar de lux, scos la vanzare in SUA. ”Fiara” dispune de numeroase utilitați De la Moscova, Vladimir Putin a amenințat in dese randuri ca ar putea recurge la arme nucleare daca Rusia se va simți amenințata de Vest. In acest context, experții avertizeaza ca un razboi nuclear nu este in totalitate exclus. Astfel, mulți oameni cauta modalitați de a se menține in siguranța. Pe piața au aparut deja companii gata oricand sa ofere spații de siguranța…