- O fetița din Rusia s-a nascut cu inima in afara cutiei toracice. Virsaviya Borun-Goncharova sufera de o afecțiune extrem de rara, iar fiecare bataie a inimii sale este vizibila. Fetița in varsta de 11 ani, originara din Rusia, s-a nascut cu o boala genetica congenitala rara, cu localizare toraco-abdominala,…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Citu, a semnat demiterea a noua oameni din echipa lui Ludovic Orban, printre acestia fiind consilierii de stat Tanase Stamule si Sebastian Bodu, dar seful Corpului de control, Dragos Tanasoiu.

- Virsaviya Borun-Goncharova este o fetița nascuta in Rusia, care a devenit un fenomen mondial. Vorsaviya s-a nascut cu inima in afara corpului, iar fiecare bataie a inimii este vizibila. Medicii au oferit amanunte extrem de interesante despre condiția ei rara.

- Petruța nu este straina de faima, caci are in familie un artist cunoscut. Tanara cantareata este sora mai mica a lui Babi Minune, descoperit in urma cu mai mulți ani de postul Acasa TV. Sora lui Babi a aparut de mica in videoclipuri, insa atunci nu facea altceva decat sa danseze alaturi de fratele ei,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, l-a dat afara pe managerul Spitalului Filantropia, Dan Ștefan Simpalean. Edilul a declarat ca demiterea s-a facut in baza unor nereguli semnalate de Curtea de Conturi și Corpul de Control al primarului. Nicușor Dan a postat pe Facebook un mesaj in care anunța…

- Goana dupa captarea atentiei prin senzational duce uneori la tragedii. Este cazul unui youtuber din Rusia, care a provocat moartea prietenei sale dupa ce a lasat-o intentionat afara in frig doar in chiloti in timpul unui livestream.

- Un autocar cu zece pasageri la bord, intre care si o fetita de 9 ani, s-a rasturnat in afara partii carosabile, sambata dimineata, pe DN 11A, la Corbita, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Prin apel 112, politistii rutieri au fost solicitati sa intervina pe DN 11A, la Corbita,…