Bucurie mare in familia Cristinei Cioran de cand micuța Ema a venit acasa dupa o lunga perioada de stat in spital. Vedete și iubitul ei nu mai pot de dragul micuței lor, astfel ca nu rateaza nicio ocazie sa se posteze alaturi de fiica lor pe rețelele de socializare. In acest sens, Alex a postat recent pe Instagram o imagine de colecție cu fetița lui și a Cristinei, iar internauții au fost impresionați la maxim de cat de simpatica este Ema la doar doua luni de cand a venit pe lume.