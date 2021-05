Cum arată ferma cu somn african deținută de afaceristul mort în explozia din Arad Ioan Crișan a inființat prima crescatorie de somn african din Romania in comuna Iratoșu, la 10 kilometri de Arad. Conform site-ului fermei aradene , capacitatea anuala a bazinelor fostei fabrici de canepa era de 3.000 de tone pe an. O pagina de Facebook a companiei il arata inclusiv pe patronul Ioan Crișan la ferma piscicola cu bazine cu apa termala. Crimatex, una dintre cele doua firme de transport deținute de afaceristul Ioan Crișan, mort sambata dimineața, dupa ce mașina in care se afla a explodat, și-a extins domeniul de activitate acum 13 ani, in 2008, cand, langa Iratoșu, localitate de frontiera,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

