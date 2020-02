Obsesia pentru Instagram și filtrele sale pentru fotografii este din ce in ce mai mare in randul influencerițelor, insa uneori, poate ajunge prea departe. In cazul suedezei Tessa Texas, obsesia a costat-o 50 de mii de lire sterline. Femeia a vrut cu orice preț sa arate precum un filtru de Instagram, așa ca a apelat la toate operațiile estetice necesare. A trecut prin trei operații de marire a sanilor, care au costat peste 11.400 de lire sterline, pieptul ei crescand de la cupa A la cupa FF cu ajutorul intervențiilor. De asemenea, și-a facut un lifting la fund, liposucție și și-a injectat chipul…