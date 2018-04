Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-un platou de televiziune, Mara Banica a vorbit despre relația pe care o avea cu Ionela Prodan dar și cu fiica ei, Anamaria. Jurnalista a marturisit ca nu știa ca e atat de grav bolnava, dar și ca regretata artista de muzica populara și exprimat clar dorința in legatura cu plecarea ei de…

- Boala o schimbase complet pe Ionela Prodan. Artista, care s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, suferea de cancer la pancreas. Ultima luna și jumatate din viața și-a petrecut-o in spital. Fiica ei, Anamaria Prodan, nu s-a clintit vreo clipa de langa ea și nici nu și-a dorit sa-și piarda speranța.…

- Ionela Prodan a murit, luni seara (16 aprilie), la orele 21:00. Cantareața de muzica populara a fost internata in spital mai bine de o luna și jumatate. Ea s-a stins din viața pe un pat de spital, la Elias. Alaturi de ea a stat zi și noapte fiica ei, Anamaria Prodan, care nu s-a clintit […] The post…

- Drama fara margini din familia fostului fotbalist de Liga 1 se adancește și mai mult. Și asta pentru ca, in urma unor cercetari, am descoperit contul de Facebook al baiatului lui Florin Pancovici. Și, potrivit specialiștilor, adolescenții din zilele noastre se exprima mult mai bine și mai des in mediul…

- Școli inchise in continuare din cauza viscolului și a gerului naprasnic care s-a apustit asupra țarii noastre. Unele unitați școlare raman inchise și miercuri (28 februarie), din cauza ninsorilor, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda…

- Școli inchise de codul portocaliu de vreme rea. Ministerul Educației a revenit cu precizari in ce privește recupararea, de catre elevi a orelor pierdute luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie. Ministerul Educației a anunțat ca recuperarea orelor se va face „conform calendarului stabilit de fiecare…

- A fost panica in Mexic, vineri (16 februarie), dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe strada Righter, produs la ora locala 17:39. Seismul a durat 1 minut și a fost urmat de 225 de replici. Epicentrul a fost pe coasta oceanului Pacific. Presedintele statului a declarat stare de urgenta. Acesta…