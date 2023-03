Cum arată fata lui Carmen Negoiță și a lui Ionuț Negoiță. Ingrid are 22 de ani și nu locuiește în România Carmen Negoița a anunțat pe 7 martie, printr-o postare pe rețelele de socializare ca Ingrid, fiica ei și a omului de afaceri Ionuț Negoița, a implinit 22 de ani. Vedeta a avut un mesaj special pentru fata sa. Carmen Negoița și-a declarat iubirea pentru Ingrid in mediul online și a și postat cateva fotografii cu tanara. „La mulți ani, Ingrid Negoița! Chiar daca nu iți place ca iți zic așa, tot copilul meu frumos și bun ești????”, a transmis vedeta. „Ești sigura pe tine, descurcareața și ai intrat in viața de adult” Și a continuat: „Te iubesc❤️❤️ Parca mai ieri faceai 14 ani și ma țineai strans,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

