- La cateva ore dupa ce a fost investit in functia de presedinte al Americii, Joe Biden s-a bucurat de acest moment alaturi de familia lui numeroasa. Iata cine sunt copiii lui si cati nepoti are cel de-al 46 presedinte al Statelor Unite!

- Victoria presedintelui ales Joe Biden de la scrutinul prezidential din 3 noiembrie a fost ratificata, joi, 7 ianuarie, de Congresul SUA. Conform EFE și Agerpres, ratificarea are loc imediat dupa asaltul asupra Congresului comis de sustinatori ai lui Donald Trump. Susținatorii presedintelui in exercitiu…

- Presedintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-a accidentat la picior, dupa ce a alunecat, in timp ce se juca cu cainele sau. Inițial, intr-o scurta declaratie, biroul lui Biden a informat ca incidentul s-a produs sambata si ca democratul in varsta de 78 de ani va fi examinat de un ortoped…

- Real Clear Politics, un agregator al rezultatelor publicate de canalele mass-media și al sondajelor prezente pe piața, nu-l mai da pe Joe Biden drept viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii. Asta pentru ca Biden nu mai nu mai apare ca fiind caștigator al statului Pennsylvania, deși ramane…

- Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile internationale de presa, informeaza AGERPRES . AFP califica anuntul drept “o victorie care…

- Kamala Harris este prima femeie de culoare și vicepreședinte al Americii. Aceasta este mana dreapta a lui Joe Biden, ales azi cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cine este Kamala Harris? Joe Biden a bifat mai multe recorduri istorice odata cu victoria sa in cursa pentru Casa…

- Joe Biden a fost ales noul președintel al Statelor Unite ale Americii, dupa ce l-a invins pe contracandidatul sau, Donald Trump, care s-a bucurat de doua mandate la Casa Alba. Astfel, candidatul democrat va fi cel de-al 46-lea șef de stat din SUA.

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…