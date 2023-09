Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara a fost o ediție intensa Chefi la cuțite pentru Sorin Bontea, care a caștigat amuleta, dar a și gasit concurentul care sa merite cuțitul sau de aur in acest sezon. Diseara, audițiile pe nevazute continua cu povești emoționante, dar și cu intalni

- Valentin Florin Timofte a primit cuțitul de aur de la chef Sorin Bontea in ediția a 6-a a emsiunii Chefi la cuțite, de sambata, 9 septembrie 2023. Concurentul i-a impresionat pe juraț cu preparatul sau delicios, dar simplu.

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…

- Finala sezonului 11 al competiției Chefi la cuțite a fost plina cu emoții, dar și o mulțime de momente tensionate. Laurențiu Neamțu știe cel mai bine acest lucru. Chiar daca a fost unul dintre cei mai buni concurenți, cu o experiența impresionanta, cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu nu a reușit…

- Finala „Chefi la cuțite”, sezon 11 are loc in seara aceasta, de la 20.30, la Antena 1. Trei concurenți lupta pentru trofeul show-ului culinar, dar și pentru marele premiu in valoare de 30.000 de euro. Aseara, la „Chefi la cuțite”, sezon 11, noua concurenți au luptat in semifinala pentru a prinde unul…

- Va fi seara decisiva la Chefi la cuțite, pentru ca urmeaza ultimul battle și anunțarea semifinaliștilor sezonului 11. Echipa lui Chef Dumitrescu a ieșit invingatoare aseara, iar Catalin Scarlatescu a salvat un concurent de la eliminare.Confruntare de stele Michelin, aseara, la Chefi la cuțite, in penultimul…