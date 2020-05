Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile de cand a nascut, fosta vedeta de la “Abracadabra” s-a intors cu fiica ei acasa. Iar Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au sarbatorit nu numai prima zi de cand s-a intors acasa de la maternitate cu copilul dar și 16 ani de cand sunt impreuna. Vedeta și soțul ei... Read More…

- Ion Ceaușescu, mezinul familiei dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, a murit in dimineața zilei de 10 mai. Anunțul a fost facut de fostul senator Marius Marinescu.Ion Ceaușescu a fost al șaptelea baiat al familiei și mezinul familiei. El s-a nascut la 23 martie 1932 in comuna Scornicesti, raionul…

- In urma cu un an, in perioada aceasta, Lavinia Parva Banica il aducea pe lume pe fiul ei și al lui Ștefan Banica, Alexandru. Cei doi au anunțat mai tarziu evenimentul, așa cum au facut și cu casatoria lor care nu a avut loc in țara noastra, ci in Bulgaria. Lavinia Parva, soția lui Ștefan... Read More…

- Unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizz este cu siguranța cel format din Madalin Ionescu (49 de ani) și Cristina Șișcanu (35 de ani), care au fost și mai uniți de apariția fiicei lor, Petra. Micuța a venit in viața lor in urma cu trei ani, iar pe 29 aprilie, cei din familie au... Read More…

- In plina pandemie fermectoarea fosta prezentatoare de televiziune a avut parte de o super aniversare in familie. Pentru ca Adelina Ioana Pestrițu și-a sarbatorit cel mai bun prieten patruped, pe catelusul Nobby, pe care il are de foarte multa vreme. Zilele trecute fermecatoarea vedeta a publicat un…

- 5 aprilie s-ar parea ca este o zi speciala pentru indragita vedeta Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care ii ureaza toate cele bune mamei ei care iși sarbatorește azi ziua de naștere. Indragita solista și vedeta de televiziune a publicat…

- In perioada in care toata lumea sta acasa vine o veste trista de la Bollywood, acolo unde sta de ceva ani Iulia Vantur impreuna cu iubitul ei, starul internațional Salman Khan. Romanca a publicat un mesaj trist pe rețelele de socializare din care reiese ca o persoana foarte draga din familia starului…

- Familia lui Mario Iorgulescu nu ințelege decizia autoritaților de a-l da in urmarire pe fiul președintelului LPF, dupa accidentul in urma caruia și-a pierdut viața un tanar tata. Tribunalul București a emis pe numele sau un mandat de arestare preventiva in lipsa, insa acțiunile legale nu se opresc aici.