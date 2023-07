Stiri pe aceeasi tema

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele s-au intalnit cu Radu Valcan și au fost puse sa aleaga cu cine vor sa mearga la un date. Romeo Vasiloni a zis ca nu dorește sa mearga la intalnire cu Ema Oprișan, iar reacția ei nu a intarziat sa apara.

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe emoții in emisiune. Bianca a inceput sa planga la primul bonfire din emisiune. Concurenta nu și-a putut stapani emoțiile in momentul in care a vazut imagini cu iubitul ei și ispita Oana. Iata ce a spus iubita lui…

- In urma cu 10 ani, Ramona Gabor a luat decizia de a pleca din Romania. De atunci, Dubai a devenit casa acesteia. Dupa ce s-a stabilit acolo, sora Monicai Gabor a inceput sa cunoasca succesul. Femeia de afaceri face bani frumoși din vanzarea parfumurilor. Munca multa i-a asigurat vedetei și o viața de…

- Insula Iubirii 2023 și-a ales deja cuplurile care vor lua parte la cel mai interesant reality-show din Romania. Cinci perechi au acceptat provocarea de a iși testa limitele relației tocmai in Thailanda. Iata ce concurenta a sezonului 7 a mai fost pana acum pe micile ecrane. Sigur nu ai recunoscut-o.…

- Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4 a avut parte de o transformare spectaculoasa, iar cele mai recente imagini publicate in mediul online confirma acest lucru. Cum arata in prezent fosta concurenta și cine este barbatul care i-a furat inima. Hanne este activa in mediul online, iar de curand și-a…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite continua cu cea mai exotica apariție din competiție. Mar Yemeserach vine din Etiopia și s-a indragostit iremediabil de Romania. Concurenta ”le-a adus” juraților o bucata din cultura ei și a gatit un preparat tradițional.