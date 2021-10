Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Elena Gheorghe a anunțat ca ea și alți 10 membri ai familiei sale au fost au fost diagnosticați cu COVID-19. In urma cu puțin timp, indragita cantareața și-a facut apariția pe InstaStory, pentru prima data de cand și-a anunțat fanii ca are probleme de sanatate. Iata ce spune artista…

- Elena Gheorghe și toți membrii familiei sale au fost infectați cu Sars-Cov-2 in forma severa și ușoara. Vedeta a sunat la mai multe spitale, pentru o ruda in stare grava, dar nu mai erau locuri. Cantareața a povestit joi, pe Instagram, experiența traumatizanta prin care a trecut alaturi de familia...…

- Elena Gheorghe a lipsit o perioada de pe rețelele de socializare și deși a fost intrebata despre asta, artista a evitat sa dea explicații, pana acum. Vedeta a dezvaluit ca intreaga familie a fost infectata cu noul coronavirus. Artista a povestit totul pe Instagram. Artista și-a deschis sufletul in fața…

- Adela Popescu a fost infectata acum cateva zile cu virusul chinez Covid-19. Vedeta s-a simțit destul de rau in aceasta perioada și a fost nevoita sa anuleze botezul celui mic. Iata cum se simte in acest moment și cum trece peste aceasta perioada!

- De cateva zile, Florin Ristei a lipsit din platoul matinalului de la Antena 1, insa acum, acesta a facut primele declarații despre ceea ce se intampla cu el, mai ales ca a primit zeci de mesaje din partea celor care il urmaresc. Florin Ristei a postat un mesaj pe Instagram, unde a dezvaluit ca a fost…

- Adela Popescu a fost infectata cu virusul covid-19, așa ca prezentatoarea de televiziune este nevoita sa ramana acasa și sa nu mearga in platoul de televiziune de la Vorbește lumea. Iata ca in locul ei a venit o alta vedeta extrem de cunoscuta! Surpriza la Vorbește lumea. Ce vedeta a venit in locul…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 6 ani. Cei doi iubesc sporturile extreme și nu ezita sa profite din plin de fiecare ocazie pe care o au, pentru a simți adrenalina. Vedeta a postat pe contul de socializare, imagini surprinzatoare cu iubitul…

- Oana Radu este pe cat se poate de mandra și entuziasmata ca aproape a atins perfecțiunea și a ținut sa impatașeasca reușita cu fanii sai de pe rețelele de socializare. Vedeta a povestit pe InstaStory lucrul de care este extrem de mandra și a inceput filmulețul prin a le spune internauților ca are o…