- Vladuța Lupau este una dintre cele mai frumoase cantarețe de muzica de petrecere din Romania. Chiar daca frumusețea ei pare naturala, mulți se intreaba daca nu cumva are și operații estetice.

- Dupa ce a publicat mai multe poze cu ea din trecut, pe InstaStory, Vladuța Lupau a fost acuzata de internauți ca ar fi apelat la operații estetice. Indignata, artista a facut o noua postare in care a negat orice fel de intervenție estetica și a explicat ca schimbarea care s-a produs de-a lungul anilor…

- Emilia Ghinescu are 42 de ani și nu-și ascunde dorința de a-și menține aspectul tanar pentru cat mai mult timp. Invitata in emisiunea Star Matinal, filmata in prezent la malul marii, interpreta a recunoscut ca a apelat la anumite intervenții estetice pentru a arata cat mai bine cand se prezinta in fața…

- Imaginea Mihaelei Radulescu a fost aspru discutata de-a lungul timpului. Care sunt secretele trupului sau de vis și invidiat de multe doamne și domnișoare. Cate operații estetice și-a facut pentru a arata așa? Cate operații estetice are Mihaela Radulescu? Mihaela Radulescu a acceptat sa vorbeasca despre…

- Un model de pe Instagram traiește o adevarata drama, dupa ce a recunoscut ca a platit 20 de mii de euro pe operații estetice pentru a fi placuta de barbați, insa este singura de 7 ani.

- Heidi Montag e una dintre vedetele care au aparut in reality show-ul american "The Hills" și celebritatea care a reușit sa-i uimeasca pe mulți atunci cand a marturisit ca și-a facut 10 operații estetice intr-o singura zi.