Cum arată echipa primei etape a Superligii, în viziunea Ligii Profesioniste de Fotbal Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa primei etapei: PORTAR Cristian Balgradean (CFR Cluj / 34 de ani) – A fost eroul ultimelor minute din meciul cu Rapid, atunci cand a aparat un penalty, salvand victoria pentru clujeni. FUNDASI Radoslav Dimitrov (Sepsi OSK / 33 de ani) – Experimentatul fundas de banda bulgar, ajuns la meciul 180 pe prima scena, a contribuit la ambele reusite ale covasnenilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

