- Prințul Harry și Meghan Markle si-au ales sa-și petreaca luna de miere in Canada. Au inchiriat o cabana la Outlook, in Alberta, o destinatie preferata de mai multi membri ai Coroanei britanice. In 2005, regina Elisabeta a II-a si sotul sau, ducele de Edinburgh, au petrecut aici cateva zile de relaxare.…

- Alerta in regiunea Ontario din Canada, dupa ce o bomba a fost detonata intr-un restaurant indian. Incidentul a avut loc la Mississauga, o localitate aflata la 30 de km de Toronto. Atacul nu a fost revendicat deocamdata.

- Cincisprezece persoane au fost ranite, între care trei grav, în urma unei explozii survenite joi într-un restaurant din provincia Ontario (Canada), conform media locale, citate de dpa.

- Mihaela Radulescu a vandut cartofi prajiți și sendvișuri la o strangere de fonduri. Cea supranumita “diva de Monaco” a lasat plimbarile cu elicopterul și mașinile puternice și a venit in Romania pentru a intra in pielea unui angajat de la un restaurant de tip fast-food. De cand au inceput galele live…

- Vestea a cazut ca un tunet peste intreaga suflare din Canada, și nu numai. 15 jucatori de hochei, de la o echipa de junior din provincia canadiana Saskatchewan, și-au gasit sfarșitul in urma unui groaznic accident. La doua zile de la drama, toci cei decedați au fost comemorați. Juniorii erau de la echipa…