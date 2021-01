Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști, avand un mare succes și in mediul online. Cantarețul a reușit sa iși indeplineasca visele, dar are și un mare regret. E cea mai mare greșeala pe care a facut-o artistul. Dorian Popa a facut o eroare inimaginabila Dorian Popa a cunoscut drumul succesului,…

- Cezar Ouatu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa v-ați intrebat vreodata cum arata mama acestuia! Ei bine, cantarețul a publicat o fotografie cu femeia care i-a dat viața, iar alaturi de aceasta i-a transmis și un mesaj emoționant de ziua sa de naștere!

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați barbați din showbiz-ul romanesc, iar asta se datoreaza datorita felului sau de a fi, dar și datorita succesului uriaș pe care il are in muzica și in online! Cantarețul a reușit sa-și indeplineasca tot ce și-a propus, insa chiar și el are un regret. Care…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica ușoara din Romania, lucru care se vede și la bani. Cantarețul a facut avere din pasiunea sa. Dorian Popa, cu averea la control! Artistul are sume uriașe in contul bancar Dorian Popa a descoperit secretul succesului. Vedeta are tot ce iși…

- Dorian Popa e unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, insa in afara de muzica cantarețul știe mereu ce trebuie sa faca pentru a reuși sa devina o persoana de succes! Acesta a devenit și vlogger in urma cu mai mult timp, fapt pentru care sumele din conturi au ajuns sa se mareasca, iar cantarețul…

- Intervenție chirurgicala, in premiera, la Spitalul Orașenesc Mioveni. Pe 19 decembrie, la Spitalul Orașenesc Mioveni a avut loc, prima operație de artroplastie de șold (proteza de șold) la o pacienta in varsta de 78 ani. Intervenția a fost efectuata de o echipa de medici ortopezi din cadrul Spitalului…

- ​Fostul mare jucator Diego Maradona va suferi o operatie pe creier în urmatoarele ore, dupa ce medicii i-au descoperit un hematom subdural, potrivit presei argentiniene.Aceasta informatie a venit la scurt timp dupa ce medicul lui Maradona declarase ca fostul campion mondial, internat,…

- Intr-un interviu acordat revistei britanice OK! Magazine, Parker și soția sa, Kelsey Hardwick, au spus ca medicii i-au informat ca tumoarea se inscrie in „cel mai rau scenariu” și le-au spus ca tanarul este in stadiu terminal: „Au tras perdeaua in jurul patului meu și mi-au spus: Ai o tumoare pe…