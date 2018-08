Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din str. Bicaz a municipiului Targu Jiu au depus o petiție la primarie prin care solicita ca evenimentele de tip "Zilele orașului" sa nu mai fie organizate pe Insulița de pe Jiu. Aceștia susțin ca sunt deranjați de zgomot și de fumul...

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza fata de coalitia de guvernare, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, in zona Parcului Izvor, transmite Agerpres.ro. Oamenii poarta steaguri tricolore si vuvuzele si scandeaza de la o statie de amplificare: PSD, Ciuma Rosie , DNA sa vina sa va ia , Demisia…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers…

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a confirmat deschiderea unei proceduri disciplinare impotriva Mexicului, dupa ce media a evocat sloganuri homofobe ale fanilor mexicani in timpul meciului cu Germania (1-0), disputat duminica in Grupa F a Cupei Mondiale din Rusia, relateaza AFP. FIFA nu a oferit…

- Golul marcat de Mexic contra Germaniei, in partida disputata duminica in Grupa F a Cupei Mondiale, a declansat un cutremur artificial la Ciudad de Mexico, sustin autoritatile geologice din tara nord-americana, conform Agerpres.

- Senatorul Daniel Zamfir a anuntat printr-o scrisoare deschisa adresata colegilor ca paraseste PNL, reiterand faptul ca motivul pentru care a fost exclus apartine “din vremuri pe care ni le-am fi dorit demult apuse”, afirmand ca PNL a fost “bagat in transee”. De asemenea, el a spus ca directia in care…

- Un barbat de 49 de ani a dat dovada de un tupeu iesit din comun, dupa ce a plecat de la domiciliul sau, unde fusese plasat in arest, si a urmarit un tanar de 29 de ani, caruia a incercat sa ii influenteze declaratia pe care o daduse impotriva lui in fata politistilor.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei ''axe'' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza…