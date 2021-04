Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a marturisit pe rețelele de socializare daca are sau nu operații estetice. Mai precis, vedeta s-a referit la buzele senzuale și pline, pe care unii fanii le banuiesc a fi... injectate. Artista a pus picioarul in prag și a spus adevarul.

- Cristina Șișcanu a recunoscut la ce operații estetice a recurs pana acum, dar și ce alte intervenții ar mai dorit sa iși faca. Soția lui Madalin Ionescu a fost mai sincera ca niciodata, spunand ca nu ar refuza o operație de mare anvergura, cum ar fi cea de implant mamar, foarte la moda printre vedetele…

- Interventiile estetice au succes si in pandemie. Operatiile la nivelul fetei se mentin in topul preferintelor clientilor. Marirea de bust se situeaza pe primul loc. Operatiile estetice sunt in continuare...

- Cristina Pucean are mii de fani in toata țara, cat și in strainatate, dar deși se lauda cu atat de mulți admiratori, puțini dintre ei știu cum arata celebra blondina inainte de a apela la operațiile estetice. Și tocmai pentru a le satisface aceasta curiozitate internauților, dansatoarea maneliștilor…

- Gabriela Spanic a facut senzație in urma cu 20 de ani in industria telenovelelor spaniole, insa acum parca totul a disparut, inclusiv actrița, a carei infațișare nu mai este deloc ca inainte și nici macar nu mai amintește de personajele sale interpretate exemplar. Cum au schimbat-o operațiile estetice…

- Demi Moore a uimit cu apariția sa din cadrul prezentarii Fendi. Vedeta pașea pe podiumul Paris Fashion Week imbracata intr-o rochie neagra, insa toate privirile s-au indreptat asupra chipului sau.

- Mirela Vaida este una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din Romania. De luni pana sambata, atunci cand are loc ediția de weekend, telespectatorii o pot vedea pe indragita artista la Acces Direct, prezentandu-le oamenilor cele mai frumoase și inedite povești de viața.

- Iubita lui Dorian Popa și-a lasat admiratorii cu gura cascata inca de la primele ore ale zilei! Babs i-a anunțat pe fanii din mediul virtual ca a trecut printr-o noua schimbare, dupa ce și-a facut mai multe operații estetice. Iata despre ce este vorba și cum arata acum Claudia Iosif! Este de nerecunoscut!