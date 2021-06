Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Ilincai Vandici au ramas șocați in urma ultimelor declarații facute de aceastea in emisiunea lui Teo Trandafir. Ce a spus cunoscuta prezentatoare de la emsiunea „Bravo, ai stil”? Cei care o iubesc nu se așteptau la asta. Ilinca Vandici, anunț neașteptat la Teo Show Ilinca Vandici le-a dat mari…

- World Trade Center București S.A. este localizata in nordul Bucureștiului, in sectorul 1, zona Piața Montreal. Cladirea a fost finalizata in anul 1994 și are 4 niveluri. Aceasta companie deține in interiorul sau o cladire de birouri, un hotel și un centru comercial. Cunoscuta și ca WTC SA, compania…

- Gina Pistol a devenit de curand mamica unei fetițe perfect sanatoase ce a primit numele de Josephine Ana Maria. Cunoscuta prezentatoare de televiziune traiește cele mai frumoase momente alaturi de partenerul ei, Smiley, dar nu inseamna ca a renunțat la silueta ei perfecta pe care o avea inainte de sarcina.…

- Elena Gheorghe a ajuns la o clinica din București din cauza unor probleme de sanatate. Cunoscuta cantareața și-a ingrijorat toți fanii. Ce se intampla acum cu fosta solista a trupei Mandinga? Elena Gheorghe are probleme de sanatate. Ce se intampla cu artista? Elena Gheorghe și-a șocat fanii care au…

- „Tot ceea ce am facut pana acum am facut singura. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegala. Ma lupt cu niste forte inepuizabile, care folosesc banii publici, adica ai nostri, ai tuturor! Eu, de una singura, sunt epuizata! Orice donatie ma va ajuta pe mine ca sa va ajut pe voi. Pentru…

- Mirela Vaida nu a mai prezentat azi emisiunea Acces Direct, spre uimirea fanilor, aceasta fiind inlocuita de artista de muzica populara Emilia Ghinescu. Mirela Vaida, inlocuita la Acces Direct Nu este insa prima data cand Mirela Vaida cand lipsește de la emisiunea, randul trecut avand filmari la emisiunea…

- Simona Gherghe și-a uimit toți fanii de pe rețelele de socializare printr-o apariție de senzație! Frumoasa prezentatoare a emisiunii „Mireasa”, difuzata pe Antena 1, a trecut printr-o transformare spectaculoase de look la nivelul parului. Iata cum au reacționat admiratorii de pe Instagram, dupa ce au…