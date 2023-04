Stiri pe aceeasi tema

- Dinu Maxer a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce s-a separat de fosta lui soție, Deea Maxer, dupa o relație de 18 ani. In cadrul unei emisiuni TV, Dinu Maxer a marturisit ca a intrat in depresie și a avut nevoie de o perioada de recuperare pentru a-și reveni, deoarece nu i-a fost deloc ușor.

- Proaspat divorțata, Deea Maxer, prin intermediul postarilor pe care le face pe rețelele de socializare, pare sa vrea sa dea de ințeles ca este indragostita de viața și nu numai. Fosta soție a lui Dinu Maxer face declarații siropoase pe InstaStories. Oare cui ii sunt transmise aceste mesaje?

- In urma cu aproximativ doua saptamani, anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza dupa aproape doua decenii de relație lua prin surprindere intreg showbiz-ul romanesc. In urma cu puțin timp, Deea Maxer a transmis un mesaj spiritual pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate impresionanta…

- Desparțirea dintre Deea și Dinu Maxer a luat prin surprindere intreaga lume mondena și nu numai. Inclusiv admiratorii cuplului au fost extrem de surprinși de anunțul divorțului pentru ca cei doi pareau sa aiba relația perfecta pe rețelele de socializare. In urma cu puțin timp, la aproape doua saptamani…

- Dupa un divorț total neașteptat, Deea Maxer pare ca este pregatita pentru un nou inceput in viața ei. Fosta soție a lui Dinu vrea sa revina in centrul atenției la petreceri și nunți, astfel ca a inceput cu un dans incendiar din buric pe Instagram. Vedeta a anunțat ca este dispusa sa se intoarca la vechea…

- Anunțul ca Deea și Dinu Maxer divorțeaza, dupa ce au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape doua decenii, a zguduit intreaga lume mondena. Cei doi au impreuna doi copii și, chiar daca nu mai formeaza un cuplu, sunt in continuare extrem de implicați in creșterea micuților. De curand, Deea Maxer…

