Cum arată declarația pe propria răspundere pentru a trimite copilul la școală din toamnă O noua declarație-tip, menționata in ghidul publicat de Ministerul Sanatații pentru inceperea cursurilor din 14 septembrie, ar putea deveni obligatorie pentru parintii care isi vor duce copiii la scoala. Deocamdata este vorba despre un proiect, pus in dezbatere publica. Daca proiectul va fi aporbat, elevii ar putea intra in scoala doar cu declaratia pe propria raspundere completata de parinti, potrivit careia copilul nu a prezentat simptome specifice COVID-19 , nu a fost diagnosticat cu aceasta boala si nici nu a venit in contact cu o persoana testata pozitiv in ultimele 14 zile. Delarația poate… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

