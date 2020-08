Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor intra in școala pe 14 septembrie doar daca parinții lor semneaza o declarație pe propria raspundere, altfel nu sunt primiți la ore, prevede ghidul cu normele sanitare publicat de Ministerul Sanatații. Clasele de elevi trebuie aranjate in asa fel incat sa se respecte distantarea de minimum…

