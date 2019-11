Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Sophie Turner din „Game of Thrones”, cea devenita celebra datorita rolului Sansa Stark se pare ca și-a caștigat din nou simpatia in randul publicului sau. Dupa ce s-a spus ca se drogheaza și chiar au circulat filmulețe cu ea și poze in aceasta ipostaza, se pare ca totul a luat o turnura pozitiva…

- Randi este unul dintre artiștii indragiți din Romania. Tanarul face furori cu vocea sa, dar și cu fizicul foarte bine lucrat in sala de gimnastica. Cantarețul a decis totuși ca nu este de ajuns doar sa aiba voce și mușchi, are nevoie sa fie activ și pe contul de socializare.

- Malmo, din Suedia, și FC Copenhaga, din Danemarca, se infrunta in derby-ul nordic al grupei B din Europa League. Vezi AICI programul complet al etapei din Europa LeagueVezi AICI clasamentele actualizate Swedbank Stadion din Malmo este locul unui duel total. Fanii celor doua formații au creat un spectacol…

- Alex Velea a decis ca este timpul pentru o alta schimbare in viata lui. In ultimul timp artistul a avut parte de mai multe schimari spectaculoase de look, iar acum a incercet ceva mai atipic, bretonul.

- Lidia Buble și-a surprins fanii cu un mesaj postat pe rețelele de socializare. Artista iși ține mereu la curent fanii cu activitatea sa, iar de data aceasta a transmis un mesaj destul de intim și… intrigant. Lidia Buble, in varsta de 26 de ani, a dezvaluit pe rețelele de socializare care este cea mai…

- Mira este cu siguranta una dintre cele mai iubite artiste de la noi.De-a lungul timpului a avut zeci de aparitii incendiare, iar pozele postate pe conturile de socializare primesc zilnic zeci de aprecieri. Artista a postat zilele acestea o fotografie pe contul sau de instagram imediat dupa ce s-a trezit.…