Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Cristina Spatar bat clopotele de nunta, dupa ce a fost recent ceruta in casatorie, pregatirile pentru marele eveniment sunt pe ultima suta de metri. Aceasta a trecut prin momente dificile in ultimii ani, dupa divorțul de Alin Ionescu, dar a reușit sa iși refaca viața și sa gaseasca din nou fericirea…

- Așteptarea a luat sfarșit! Gina Pistol și Smiley au aparut, pentru prima data, in rolul de mire și mireasa! Prezentatoarea TV arata spectaculos in rochia de mireasa, pe care a ținut-o ascunsa atat de mult timp! Alaturi de ea a stralucit și Smiley, care a ales un costum alb, in care a aratat absolut…

- Bella Santiago și-a facut apariția la biserica, intr-o rochie de vis. Aceasta a ales o rochie tip prințesa, avand un model special, dar și o trena lunga, avand nevoie de ajutor pentru a fi aranjata. Ea a intrat in lacașul de cult avand un moment special pentru soț și invitați.

- Intr-un interviu oferit in exclusivitate jurnaliștilor redacției Playtech Știri – Ego.ro, Vica Blochina ne-a dezvaluit motivul pentru care nu vrea sa imbrace rochia de mireasa. Cu toate ca nu viseaza sa ajunga in fața altarului, fosta concurenta Survivor Romania 2023 a marturisit cu cine s-ar casatori…

- In urma cu o zi, Sensy și iubitul ei s-au casatorit religios in cadrul unei ceremonii emoționante, in care i-au avut alaturi pe toți cei dragi. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție anul trecut, dupa ce au spus marele „Da” in fața ofițerului de Stare Civila.

- Gabriela Prisacariu face pregatiri importante pentru cununia religioasa, care va avea loc in aceasta vara. Soția lui Dani Oțil a ales deja rochia de mireasa și a precizat ca nu va avea mai multe rochii, ci doar una. Iata ce declarații a facut partenera prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Cristina Spatar are toate motivele sa radieze de fericire. Dupa cum bine știm cu toții, vedeta a fost ceruta in casatorie de alesul inimii ei, Vicențiu Mocanu. Cine este soțul artistei. Cu ce se ocupa barbatul care i-a cucerit inima cantareței.