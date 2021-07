Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran trece prin momente cumplite! Vedeta a fost nevoita sa plece din spital pentru ca au fost impuse reguli stricte, dar micuța ei a ramas acolo, fiind monitorizata de medici, in timp ce mamica ei abia are voie sa o vada. Cristina Cioran, dezvaluiri despre fiica ei: ‘Ema mea a ramas in spital’…

- Cristina Cioran iși ține fanii la curent privind starea sa de sanatate și a fetiței sale, asta dupa ce vedeta a fost nevoita sa nasca prematur, la 29 de saptamani. Actrița se afla inca in spital, sub supravegherea medicilor, iar cat timp vegheaza asupra fiicei sale, le mai spune și urmaritorilor care…

- Cristina Cioran a nascut prematur. Actrița trebuia sa nasca in luna septembrie, insa fetița ei, Ema, a ales sa vina mai devreme pe lume. Vedeta a transmis un mesaj, imediat dupa naștere. Cu ochii in lacrimi, ii ruga pe toți cei care o urmaresc sa se roage pentru fiica ei.... The post Cristina Cioran…

- Cristina Cioran trebuia sa devina mamica pentru prima oara in luna septembrie, dar fiica ei a avut alte planuri! Vedeta a nascut prematur, iar acum trece prin clipe groaznice, fiind extrem de speriata și rugandu-se pentru fiica ei. Cristina Cioran trece prin momente grele. Vedeta a nascut prematur Cristina…

- Oana Roman a ramas cu traume mari din copilarie. Vedeta iși amintește și acum bataile crunte primite de la tatal ei, Petre Roman. Acesta a fost adeptul unei educații spartane și se pare ca punea mana pe curea ori de cate ori fiica lui mai facea cate o nazbatie, noteaza click.ro. „Se pare ca eu […] The…

- Adelina Pestrițu este o mamica model! Pentru ca fiica ei sa fie extrem de mulțumita de Ziua Copilului, vedeta incearca sa ii aduca tot ce este mai bun. Aceasta nu se bucura in trecut de toate surprizele pe care le-a pregatit pentru Zeny de 1 iunie, dar spera ca micuța ei sa aiba o copilarie […] The…

- Naomi Campbell a anunțat ca a devenit mamica la 50 de ani! Vedeta, despre care se cunoaște ca nu are vreun partener la momentul actual, și-a surprins fanii printr-o fotografie in care apare alaturi de copilașul sau. Supermodelul a decis sa țina totul secret pana in acest moment, așa ca lumea nu a știut…

- Actița care a avut o relație de 10 ani și care s-a sfarșit cu o desparțire, nu o nunta, e fericita. Cristina Cioran, insarcinata la cei 43 de ani ai sai, a marturisit ce a facut iubitul ei la o saptamana dupa ce s-au cunoscut. Vedeta a recunoscut abia acum gestul lui romantic. Ce a […] The post Ce a…