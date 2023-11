Stiri pe aceeasi tema

- Pentru un tanar din Giurgiu, care și-a inceput cariera militara la Batalionul 300 Infanterie Mecanizata din Galați, ziua de 27 octombrie va avea o dubla semnificație, este ziua in care a depus juramantul militar, dar și ziua in care și-a cerut iubita de soție. La Batalionul 300 Infanterie Mecanizata…

- Criminalul care și-a sechestrat iubita in casa și timp ce cinci zile, a batut-o și a schingiuit-o pana cand aceasta a murit, a primit pedeapsa cu inchisoarea pe viața. Totul deși criminalul și-a negat faptele.Rezultatele necropsiei au aratat ca loviturile descoperite pe corpul femeii sunt cele care…

- Polițiștii sunt in alerta și incearca sa dea de urma unui barbat care a semanat spaima in calea sa. Sunt forțe impresionante mobilizate in Calarași pentru prinderea barbatului care și-a atacat fosta iubita și pe familia acesteia. La cautari e folosit inclusiv un elicopter. Dupa atacul șocant, tanarul…

- Este alerta maxima in județul Calarași dupa ce un barbat și-a injunghiat fosta iubita și pe prietenul actual al acesteia. Mai mult, el a vrut sa le curme viața și parinților fetei și a turnat benzina peste ei. Individul este cautat cu elicopterul. Cei doi au trei copii impreuna și se pare ca agresorul…

- Forțe impresionante au fost mobilizate in Calarași pentru prinderea unui barbat care și-a atacat fosta iubita și pe familia acesteia. Suspectul a intrat peste ei in casa, a injunghiat-o pe concubina și pe mama acesteia și l-a stropit cu benzina pe actualul iubit al femeii.

- O femeie a fost gasita moarta, marti, in apartamentul sau din Timisoara, situat pe Calea Sagului. Anchetatorii au transmis ca victima era singura in casa in momentul in care a fost atacata. Criminalul este cautat de polițiști.

- Descoperire macabra in Mangalia. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Avea urme de violenta pe corp S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar…

- E alerta in Constanța, unde poliția cauta un criminal. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar anchetatorii…