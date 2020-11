Stiri pe aceeasi tema

- Italia are in vedere inasprirea restricțiilor la nivel național ca raspuns la creșterea numarului de cazuri COVID-19, a declarat sambata șeful regiunii Liguria, citat de Reuters.Giovanni Toti a declarat ca ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, s-a intalnit sambata cu autoritațile…

- Coreea de Sud a a anunțat, duminica, ca va relaxa regulile de distanțare sociala luni, permițand redeschiderea facilitaților de divertisment nocturne și a echipamentelor sportive, deoarece noile cazuri de coronavirus au scazut in ultimele saptamani, transmite Reuters. Infecțiile zilnice ale virusului…

- Opt migranti, toti etiopieni, si-au pierdut viata, iar alti 12 au fost dati disparuti dupa ce traficantii care ii insoteau i-au aruncat in apa de la bordul unei ambarcatiuni in largul coastelor Djibouti, stat in Cornul Africii, care se invecineaza la nord cu Eritreea, la sud si vest cu Etiopia, iar…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Salariile brute in randul companiilor private au crescut in medie cu 6,79% in primul semestru al acestui an, potrivit studiului salarial PayWell 2020 realizat de compania de consultanța PwC Romania. Respondenții estimeaza ca procentul de majorare se va menține pana la finalul anului. Majorarea salariala…

- Pana astazi, 9 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 98.304 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Potrivit datelor oficiale, 41.002 pacienți au fost declarați vindecați și 12.557 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii prezinta ”urme de otravire”, transmit AFP, Reuters si dpa, conform Agerpres. Institutia medicala din capitala germana unde este tratat Navalnii a afirmat ca substanta…

- Germania a raportat miercuri cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmit dpa si Reuters, conform Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea…