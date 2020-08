Nu mai este nicio indoiala in privința favoritei la caștigarea Ligii Campionilor acum, cand competiția a ajuns in faza semifinalelor. Atat casele de pariuri, cat și fanii sunt de acord ca Bayern Munchen are cele mai mari șanse la trofeu. Dupa ce au facut ”dubla” in Germania și dupa o serie de rezultate incredibile in actualul sezon de Champions League, bavarezii au impresionat și in sferturile de finala, eliminand Barcelona cu scorul de 8-2. ...