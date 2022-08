Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) și Beatriz Haddad Maia (26 de ani, 24 WTA) se intalnesc in finala turneului de la Toronto. Meciul se joaca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. Simona Halep - Haddad Maia va fi televizat pe Digi Sport 2 Simona s-a calificat in prima finala de la inceperea colaborarii…

- Simona Halep a invins-o sambata pe adversara sa din semifinalele turneului WTA Toronto, Jessica Pegula, cu scorul de 2-6, 6-3, 5-4. Campioana romanca și-a indeplinit, astfel, obiectivul pe care și l-a stabilit la inceputul anului 2022, anume revenirea in TOP 10 WTA. Tenismena se pregatește acum pentru…

- Simona Halep s-a calificat sambata in ultimul act al turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, acolo unde va da peste Beatriz Haddad Maia, care a trecut in semifinale de Karolina Pliskova.​

Simona Halep, locul 15 mondial si favorita 15,va evolua, sambata, in semifinale la turneul de la Toronto.

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Toronto, cu premii totale de 2,5 milioane de dolari. In optimile competiției, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe elvetianca Jil Teichmann, (locul 21 WTA), scor 6-2, 7-5. Meciul a…

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA) o va intalni pe Jil Teichmann (25 ani, 21 WTA) in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. Meciul va incepe in jurul orei 20:00 și va fi transmis in direct pe Digi Sport 3. Elvetianca a invins-o pe a doua favorita,…