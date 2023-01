Cum arată copila care a fost crescută până la 4 ani doar cu pufuleți O fetița din Vaslui a fost crescuta pana la varsta de 4 ani doar cu pufuleți. Acum, copila are 12 ani și a aflat de unde provine și ce trecut trist a avut. Fetița a crescut intr-o familie disfuncționala și ajunsese la varsta de 4 ani sa fie malnutrita și sa cantareasca doar 5 kilograme. Medicii de la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași au ramas uluiți atunci cand s-au ocupat de cazul ei. Trupul fragil al copilei, aflat aproape de stadiul de coma, cantarea cat un bebeluș, dupa ce parinții ei au hranit-o numai cu pufuleți, cat sa-i „amageasca” foamea, scrie demamici.ro Medicul care s-a ocupat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

