Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata moștenitorii lui Mihai Șora? Alexandra, Andrei și Tom Șora au decis sa paraseasca meleagurile și sa se stabileasca in Germania. Ce detalii sunt cunoscute despre cei care ii vor duce numele mai departe? Copiii lui Mihai Șora sunt stabiliți in Germania: cum arata moștenitorii? Mihai Șora este…

- Razvan Simion (40 de ani) și Daliana Raducanu (29 de ani) formeaza un cuplu de aproape un an. Perechea și-a confirmat relația in mediul online in aprilie 2021 și a fost recent in vacanța in Grecia. Cu o saptamana in urma, Daliana a publicat pe Instagram o imagine in care este surprinsa alaturi de prezentator.…

- Pe 29 iunie 2021, in cadrul emisiunii Neața cu Razvan și Dani, pe care o co-modereaza, Razvan Simion (40 de ani) a dezvaluit care este numele sau complet din buletin. Deși tatal prezentatorului ii ureaza an de an „La mulți ani!” in ziua in care sunt sarbatoriți Sfinții Apostoli Petru și Pavel, pe Razvan…

- Dupa un inceput ploios de vara, a urmat canicula. In timp ce unii locuitori ai Capitalei incearca sa se ascunda de soarele arzator, altii merg la plaja sau la scaldat. Medicii atentioneaza ca expunerea excesiva la razele ultraviolete poate provoca insolatii.

- Caldura de afara i-a motivat pe oamenia sa ia cu asalt piscinele din capitala. Mai jos va propune o lista cu bazinele din apropierea capitalei unde puteți merge la balacit cu cei mic, scrie Noi.md. Pinzele Albe Condiții generale: 2 piscine in apropierea lacului Ghidighici, restaurant, parcare, punte.…

- Razvan Simion (40 de ani) și Daliana Raducanu (29 de ani) formeaza un cuplu de aproape un an. Tanara, care este arhitect și designer de interior, a facut parte din echipa emisiunii TV Visuri la Cheie, difuzata de Pro TV, insa de cațiva ani are propriul business. Razvan Simion și Daliana Raducanu, din…

- 3.634 programari au fost facute de ieri pana azi pe platforma de vaccinare pentru pentru copiii din categoria 12-15 ani. Primul centru de vaccinare pentru copii cu varste intre 12-15 ani a fost deschis miercuri in parcul Lumea Copiilor din sectorul 4 al Capitalei. Formular de exprimare a acordului informat…

- Premierul Florin Citu a anuntat lansarea Programului National de Suport „Din Grija pentru copii”. Premierul a explicat ca programul este necesar „deoarece in aceasta pandemie copiii au suferit foarte mult”. Premierul i-a incurajat pe parinti sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor si a transmis…