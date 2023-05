Cum arată coada de 1 Mai, Ziua Mititeilor, la o măcelărie de cartier, descrisă de un scriitor Cand se intoarce tradiția cozii revine, ca printr-un portal, și nervoziatatea oamenilor și reflexul, indelung exersat, de a cumpara cat mai mult, ca nu se știe cand ”se mai baga mancare”Sunt 10 grade Celsius. Temperatura optima, cerul este senin, nicio adiere de vant. O dimineața numai buna sa vorbești despre vreme. Mai tarziu se va face și mai cald. Dar n-ai cu cine, pentru ca strada este pustie. Strangi in pumni sacoșa și grabești pasul.Dai colțul blocului și descoperi macelaria. Coada. Nu-ți vine sa-ți crezi ochilor. E coada mare. Oamenii au venit inainte de deschidereTraversezi strada cu privirea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

