Stiri pe aceeasi tema

- Toate reactiile dupa meciul Hermannstadt – CFR Cluj, scor 1-0, din etapa a 15-a a Ligii 1, sunt pe AS.ro. Jucatorii lui Andrea Mandorlini puteau sa incheie turul sezonului regulat pe primul loc, dar s-au incurcat la Sibiu si raman in spatele FCSB-ului. CFR Cluj nu mai pierduse de la finalul lunii septembrie.…

- Hermannstadt – CFR Cluj 1-0 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. CFR Cluj s-a incurcat in ultimul meci al turului sezonului regulat al Ligii 1 si a ratat sansa sa ii sufle primul loc FCSB-ului. Singurul gol al meciului de la Sibiu a fost inscris de Cristi Negut, in minutul 61. A marcat […] The post…

- In cele 15 meciuri jucate pana acum in acest sezon, Farul a inregistrat sase victorii, trei egaluri si sase infrangeri, cu golaveraj negativ, primind cele mai multe goluri dintre primele opt clasate. Incheierea turului sezonului regular al Superligii 2023 2024 gaseste Farul Constanta, campioana in exercitiu…

- Joyskim Dawa nu se teme de Gigi Becali. Fundașul vicecampioanei a dezvaluit faptul ca nu este afectat de criticile patronului. Echipa pregatita de Elias Charalambous a pierdut derby-ul cu Rapid cu scorul de 1-2. Partida de pe Arena Naționala, care a contat pentru etapa a 15-a a Ligii 1, a fost in format…

- Elias Charalambous a facut un anunt despre accidentarea lui Florinel Coman din meciul FCSB – FC Voluntari, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul vicecampioanei a venit cu explicatii la finalul partidei de pe Arena Nationala. FCSB a ratat sansa de a se distanta la sase puncte de CFR Cluj,…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa meciul Dinamo – FCU Craiova, scor 0-1, din etapa a 9-a a Ligii 1. „Cainii” au cedat la revenirea pe Arena Nationala, in fata a 10.000 de fani. Dupa infrangerea cu Rapid (0-4), jucatorii lui Burca au cedat si in fata Craiovei lui Mititelu. Au ramas cu o […] The…

- Mihai Stoica a facut un anunt vehement despre lupta la titlu. Oficialul FCSB-ului nu le da dreptate bookmakerilor, care o vad pe CFR Cluj cu a doua sansa la ridicarea trofeului. Ros-albastrii sunt mari favoriti dupa ce au victorii pe linie in acest sezon al Ligii 1. MM e sigur ca principala contracandidata…