- Ministerul Sanatatii a validat chestionarul de exprimare a intentiei de vaccinare in randul elevilor minori, aceasta fiind diseminat de Ministerul Educatiei prin inspectoratele scolare judetene incepand de vineri. ‘Incepand de vineri, 24 septembrie 2021, chestionarul (disponibil aici: https://www.edu.ro/sites/default/files/Chestionar%20intentie%20de%20vaccinare%20elevi.pdf …

- "Au fost stabilite masurile pentru asigurarea vaccinarii in unitatile de invatamant a elevilor, studentilor, parintilor acestora si a personalului propriu. Practic, este cadrul metodologic dupa care se va desfasura procesul de vaccinare in unitatile de invatamant. Se transmite in cursul acestei dimineti…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania se afla in valul patru al pandemiei de COVID-19 si efectele acestui val pandemic depind direct de gradul de vaccinare. „Ne aflam in valul patru al pandemiei de COVID- 19 si am tinut sa discut cu cei doi ministri, pe de o parte despre gradul de…

- Cimpeanu a subliniat ca se analizeaza, caz cu caz, care sunt acele scoli in care infrastructura permite acest lucru."Pentru a organiza vaccinarea intr-un cabinet medical scolar este nevoie sa avem asigurate toate acele conditii de infrastructura. Ma refer in primul rand la nevoia de separare a fluxurilor,…

- Incepand de anul viitor, elevii ar putea fi vaccinați anti-Covid in școli, a precizat secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, potrivit Digi24. Pentru ca acest lucru sa fie posibil in cazul grupei de varsta 12-15 ani, va fi nevoie de acordul parinților. Ministerul Educației a trimis o…