- CHIȘINAU, 6 dec - Sputnik. Echipa antrenata de Toni Petrea are 10 victorii in 12 partide și viseaza la primul titlu dupa o pauza de 6 ani. Ultima data cand FCSB a reușit o astfel de serie de victorii consecutive s-a intamplat in sezonul 2007-2008 cu Marius Lacatuș pe banca tehnica. Atunci, ”roș-albaștrii”…

- Poli Iași - CFR Cluj se joaca azi, de la 18:30, intr-o partida din cadrul etapei a 12-a din Liga I. Va fi prima partida cu Edi Iordanescu pe banca, in noul mandat de la CFR, iar campioana are nevoie de victorie pentru a mai recupera din distanța fața de FCSB și Craiova. CFR Cluj vine la Iași dupa o…

- O noua etapa din finalul acestui an fotbalistic care ne paraseste se deruleaza in aceste zile dupa micul antract al saisprezecimilor Cupei. Eliminarea campioanei, CFR Cluj, din Cupa de catre Politehnica Iasi a generat un adevarat taifun si toate rufele murdare au navalit afara din masina de spalat,…

- Numirea lui Adrian Mutu (41 de ani) pe banca lui CFR Cluj este iminenta, dar Ionuț Chirila (54) vede alți antrenori potriviți pentru campioana Romaniei: Ilie Poenaru (44) și Marius Croitoru (40). Intrebat pe cine ar numi antrenor la CFR Cluj daca ar avea aceasta putere, Chirila a surprins: „Pe cine…

- Decizia așteptata astazi referitoare la modul de desparțire dintre clubul CFR Cluj și tehnicianul Dan Petrescu a fost luata: desparțirea va fi amiabila, fara vreo plata de reziliere a contractului. Clubul de fotbal CFR Cluj a anuntat printr-un comunicat de presa publicat pe site-ul sau oficial, rezilierea…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei de Politehnica Iasi, care s-a impus cu scorul de 1-0 (0-0), duminica seara, la Cluj-Napoca, intr-un meci din saisprezecimile de finala ale competitiei. Golul a facut diferenta a fost marcat de Andreas Calcan (64), cu un sut de la circa 25…

- Alin Minteuan (43 de ani) este noul antrenor al divizionarei secunde CSM Reșița. Alin Minteuan, ultima data secundul lui Dan Petrescu la CFR Cluj, este inlocuitorul lui Alexandru Pelici pe banca celor de la CSM Reșița. Acesta ia echipa intr-o situație dificila, de pe locul 18, cu doar 8 puncte stranse…

- Timp de trei ani, procurorii federali americani au investigat daca o banca de stat egipteana i-ar fi oferit 10.000.000 $ lui Donald Trump pentru propria campanie, cu cateva zile inainte ca acesta sa caștige alegerile din 2016, au declarat surse apropiate anchetei pentru CNN. Procurorii nu au putut dovedi…