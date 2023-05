Stiri pe aceeasi tema

- Au mai ramas aproximativ 48 de ore pana la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui Smiley și a Ginei Pistol. Pe data de 27 mai, cei doi indragostiți vor deveni soț și soție in fața lui Dumnezeu și toata lumea e nerabdatoare sa vada cum va arata prezentatoarea Chefi la cuțite in acea…

- Gina Pistol și Smiley se pregatesc intens pentru marele eveniment care va avea loc pe data de 27 mai. Prezentatoarea TV a pus la punct ultimele detalii alaturi de partenerul ei de viața, iar cei doi așteapta cu nerabdare sa se bucure de aceasta zi speciala alaturi de invitați. Iata detalii despre nunta!

- Mai sunt doar cateva zile pana Gina Pistol și Smiley se vor casatori, insa ea a anunțat recent ca are probleme chiar inainte de nunta. Prezentatoarea a povestit cu exactitate prin ce momente trece și a spus ca face pregatiri intense pentru marele eveniment de sambata. Iata ce a pațit vedeta!

- Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și alesul inimii ei sunt in focul pregatirilor pentru nunta in aceste momente. Insa, in urma cu doar cateva ore, Gina Pistol a pus pe pauza perioadei aglomerata pentru a exprima ce loc important are Smiley in viața ei! Iata ce cuvinte a ales!

- Gina Pistol și Smiley traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, asta pentru ca cei doi se pregatesc pentru marele eveniment, iar pregatirile de nunta sunt intense in aceasta perioada, insa prezentatoarea de la Chefi la cuțite nu uita sa-și surprinda partenerul cu cele mai frumoase…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Smiley și-a gasit fericirea in brațele Ginei Pistol. Cei doi indragostiți s-au afișat in ipostaze romantice impreuna pe o rețea de socializare. Iata dovada ca prezentatorea de la Chefi la cuțite radiaza de fericire in preajma artistului.

- Gina Pistol a anunțat recent ca se retrage din televiziune, insa nu a ramas fara ocupație. Iubita lui Smiley are o sursa sigura de venit, dar are și timp sa se bucure de momentele pe care și le dorea atat de mult alaturi de fiica sa. In timp ce Smiley este mai tot timpul plecat la studio sau la concerte,…