Stiri pe aceeasi tema

- Loredana Groza, cantareața care reușește mereu sa atraga atenția asupra ei, a aparut recent alaturi de soț. Artista e casatorita de 24 de ani cu Andrei Boncea, barbatul alaturi de care are o fiica, pe Elena. La inceputul acestui an, in luna ianuarie s-a zvonit ca Loredana Groza și Andrei Boncea au divorțat…

- Toata lumea o cunoaște sau a auzit cel puțin macar o data despre Ruby, dar puțini știu cine este cu adevarat Ana Claudia Grigore. A ajuns o celebra cantareața la noi in țara, dar și peste hotare, insa niciodata nu uita de unde a plecat. Ruby a postat o imagine cu ea de cand era doar o copila, imagine…

- De la miniconcertele din fata blocului, cu un casetofon in brate, pana la marile scene nu a fost doar un pas, ci ani de munca si cautari ce au condus-o pe Luisa Luca la Minelli, cea care domina topurile internationale

- UPDATE: Dintr-o regretabila eroare, s-a ințeles ca mesajul de mai jos fost afișat in incinta stației MOL Buzau. De fapt, este vorba despre stația PECO aparținand altui lanț de benzinarii din Romania. Ne cerem scuze pentru eroare. Fotografia cu o autospeciala ANAF in incinta statiei PECO MOL este insa…

- Tzanca Uraganu este in al noualea cer de fericire! In urma cu doua zile, a devenit tata pentru a doua oara. Cu toate acestea, in seara aceasta, a scos-o in oraș pe logodnica sa, Alina Marymar, alaturi de care și locuiește. Manelistul a filmat-o pe iubita lui in timp ce un alt barbat o saruta pe obraz.…

- Pe 16 februarie, Celia a nascut cel de-al doilea copil , deși era programata la cezariana pe data de 20 februarie. In emisiunea de astazi de la „Vorbește lumea”, artista a spus cum se simte, dar și cu ce situații se confrunta dupa ce a nascut. Celia a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, de aproximativ…

- Moartea Corneliei Catanga a provocat multa durere și suferința, in special in randul familiei, dar și a apropiaților, prietenilor și fanilor care au adorat-o pe interpreta. Artista a murit in urma cu un an de zile, dar familia nu poate trece peste aceasta cumpana. Cantareața de muzica lautareasca a…