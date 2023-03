Cum arată cele mai noi BMW-uri ale Poliției Române (Galerie Foto) O parte din noile autoturisme BMW cumparate de Poliția Romana de la Automobile Bavaria au fost expuse, sambata, la evenimentul organizat de ziua Poliției. O parte din noile autoturisme BMW cumparate de Poliția Romana de la Automobile Bavaria au fost expuse, sambata, la evenimentul organizat de ziua Poliției. Sambata, de Ziua Poliției Romane, IGPR a organizat mai multe ceremonii. Cel mai mare eveniment a avut loc in Parcul Herastrau din București, iar Poliția Romana a anunțat ca cei care au luat parte au „avut parte de mai multe surprize”. Una dintre „suprize” – au fost expuse noile autoturisme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

