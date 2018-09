Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul facut recent de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, privind tratativele pe care institutia le duce cu producatori chinezi si polonezi pentru achizitia unor scanere noi in vami genereaza puternice controverse. Doi fosti sefi ANAF spun ca avem 15 scanere, achizitionate cu peste 37 milioane…

- In Capitala, 39 de cazuri de omor sunt inca nerezolvate. Cel mai vechi caz la care investigatorii nu au reusit sa identifice si sa prinda autorul dateaza din anul 1997! In ultimii 28 de ani, in Capitala, 39 de cazuri de omor au ramas nerezolvate, figurand in registre cu autor necunoscut (AN). „La nivelul…

- Liderii romilor din Targu Jiu sunt in continuare nemultumiti de faptul ca trebuie sa plateasca taxe pentru activitatea de comercializare a hainelor second-hand, aduse din afara tarii. Nelu Pavel, liderul Partidei Romilor Gorj, este hotarat sa aduca peste 2.000 de ...

- "Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentur a achizitiona autoturisme noi cu norme de plouare care sa asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel si alte mijloace de locomotie noi, non-diesel si electrice. (...) Sumele necesare implementarii programului vor fi asigurate din bugetul local…

- Imagini de colecție! Restaurantul ”Cornul Vanatorului” in urma cu 38 de ani. Universul argeșean va prezinta o serie de fotografii vechi și rare din județul noștri, poze vechi care au facut istorie. Astazi va prezentam o poza din anul 1980 cu restaurantul ”Cornul Vanatorului” din Pitești. (sursa foto…

- Belgia a revenit miraculos in partida cu Japonia, 3-2, și s-a calificat in sferturile de finala ale Mondialului, acolo unde va da peste Brazilia. Vezi AICI FOTO de la meci VIDEO aici cu cele mai importante faze "Dracii roșii" au egalat astfel un record care data din perioada lui Eusebio! Belgia e…

- Gwen Stefani a marturisit ca ii este greu sa interpreteze cantecele sale vechi, pentru ca o fac sa devina melancolica. Cantareata – care are o relatie cu Blake Shelton si trei copii, pe Kingston, in varsta de 12 ani, pe Zuma, in varsta de noua ani, si pe Apollo, in varsta de patru ani, impreuna […]

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, pozitie dura dupa caricatura din publicatia Charlie Hebdo, in care Simona Halep apare cu cupa de la Roland Garros exclamand fier vechi, fier vechi.Citeste si: Contructiile din Romania se duc in cap! Anuntul INS baga spaima in antreprenori…