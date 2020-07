Stiri pe aceeasi tema

- Hotararea in acest sens a fost luata de AJF Vrancea vineri, 17 iulie Biroul Executiv al AJF Vrancea a luat o hotarare ce aplica principiul meritului sportiv cu posibilitatea – asumata – de a respecta rigorile impuse de Protocolul medical pentru competițiile de fotbal amator, sezonul 2019-2020! Comunicatul…

- Dupa victoria cu Arsenal (2-1) din Premier League, Jose Mourinho (57 de ani), managerul lui Tottenham, a fost vazut mergand acasa la Prue Carter-Robinson, o prietena de zece ani, cu care a petrecut un week-end in Qatar, in martie 2019. Mourinho are 57 de ani și a sarbatorit in 2019 trei decenii de casatorie…

- Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare sambata sa citeasca materiale „cu parfum de epoca” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Desi este sat component al comunei Teisani, numele de…

- • Formația gugeșteana va juca și in faza naționala a Cupei Romaniei Intr-un articol despre pregatirea echipei de fotbal a CSM Focșani 2007 pentru viitorul campionat, publicat astazi in Monitorul de Vrancea, anticipam ca Victoria Gugești ar putea reprezenta Vrancea la barajul pentru promovare in Liga…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din 16 iulie 2020. Miniștrii au discutat 8 OUG, dar 5 au fost in prima lectura, iar 3 au fost adoptate.I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE IN ANALIZA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele…

- Organizatorii importantei defilari a "regimentului nemuritor", la care participa in fiecare an sute de mii de rusi ce marsaluiesc pe strada cu portrete ale bunicilor, parintilor sau altor rude care au participat la cel de Al Doilea Razboi Mondial, au decis joi sa anuleze evenimentul ce era programat…

- Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal (AJF) Neamt a decis in aceasta seara (16 iulie) ca finala campionatului judetean, sezonul 2019/2020, sa se dispute intre Bradu Borca si Victoria Horia, echipele clasate pe primele locuri in cele doua serii in momentul intreruperii campionatului. Masura…

- Guvernul a anuntat, joi, printr-o informare, ca un angajat al Corpului de Control al Guvernului a fost diagnosticat pozitiv cu noul CoronavirusAngajatul este asimptomatic si nu a intrat in contact direct cu nici un oficial al Cabinetului. Toti cei noua contacti directi, colegi de birou ai acestuia,…