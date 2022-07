Cum arăta cel mai mare avion din lume înainte de a fi distrus în luptele de la aeroportul Hostomel Cel mai mare avion din lume, unicul Antonov 225 „Mriya”, a fost distrus in luptele primelor zile ale razboiului din Ucraina. Aeronava fusese trasa intr-un hangar de la aeroportul Hostomel. Ultimele imagini cu avionul intreg au aparut abia acum, surprinse de pe o camera montata asupra unui soldat rus care tocmai ocupase aeroportul cu echipa […] The post Cum arata cel mai mare avion din lume inainte de a fi distrus in luptele de la aeroportul Hostomel first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

