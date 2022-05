Stiri pe aceeasi tema

- Recensamantul Populației și Locuințelor, cel mai important eveniment social al anului, a debutat pe 14 martie, pentru prima data in istorie, sub o noua forma. Intregul proces este complet digitalizat și a fost introdusa și o etapa de autorecenzare, care se desfașoara pana pe 15 mai, urmand ca apoi…

- Inotatoarea de la CSM Tg.Mureș a cucerit medaliile de aur in probele de 50 și 100 metri bras, din cadrul Campionatul Național in bazin olimpic (50 metri) de la Bacau. Henrietta s-a impus in proba de 100 metri bras cu timpul de 1 minut, 9 secunde și 81 de sutimi, rezultat ce constituie un nou […] Articolul…

- Francezul Arthur Guerin-Boeri a inotat 105 metri sub gheata si fara combinezon, marti in Canada, stabilind cu aceasta ocazie un record mondial, informeaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Orasul-templu indian Ujjain a stabilit un record mondial prin aprinderea a 1.171.078 de lampi cu ulei pentru festivalul hindus Maha Shivaratri, informeaza DPA. In urma eforturilor depuse in acest sens de autoritatile din statul indian Madhya Pradesh, situat in centrul tarii, marti seara a putut fi admirat…

- Atleta etiopiana Yalemzerf Yehualaw a stabilit, duminica, la Castellon (Spania), un nou record mondial in proba de 10 kilometri (cursa mixta), cu 29 de minute si 14 secunde, peste 20 de secunde mai putin decat precedenta performanta, informeaza lequipe.fr.

- Un tanar de 21 de ani din Mureș a primit intr-o singura noaptea 15 amenzi de circulație. In data de 19 februarie a.c., in jurul orei 02:34 polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Targu-Mureș au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe raza municipiului in Piața…

- Chinezii Wenjing Sui si Cong Han, medaliati cu argint in 2018 la PyeongChang, au stabilit vineri un nou record mondial dupa programul scurt in proba de perechi din cadrul concursului de patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Beijing, dar sunt urmati la mica distanta de rusii Evghenia Tarasova…

- Amenzi record pentru „cartelul imunoglobulinelor”. Cinci firme de medicamente au pus in pericol viața pacienților Consiliul Concurenței a sancționat cinci companii farmaceutice, furnizoare de imunoglobuline și alte medicamente derivate din plasma umana, precum și asociația reprezentativa a sectorului…