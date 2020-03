Stiri pe aceeasi tema

- Andrei și Karina formeaza un cuplu. Cei doi s-au sarutat pasional, iar in ediția de luni, 2 martie, a show-ului, au fost surprinși in ipostaze incredibile. Camerele de supraveghere au surprins mișcari pe sub patura. Nu este exclus ca Andrei și Karina sa se fi bucurat de intimitate. Mișcarile surprinse…

- Duminica, 1 martie, de la 19:45, la Antena Stars, in cadrul reality show-ului Prodanca si Reghe. Pretul succesului, telespectatorii vor putea urmari imagini inedite cu Anamaria la Milano si Firenze, unde aceasta a ...

- Anamaria Prodan ar trebui pazita ca un sef de stat atunci cand iese pe strada. Impresara, care din 9 februarie este protagonista unui reality-show la Antena Stars, poarta haine de la branduri celebre, bijuterii si accesorii pretioase cu diamante care se apropie de fabuloasa suma de un milion de euro,…