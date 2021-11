Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai lunga eclipsa parțiala de Luna din ultimii 580 de ani nu a putut fi vazuta din Romania, dar nord-americanii au urmarit-o in toata splendoarea. Au fost cel mai bine poziționați pentru a admira fenomenul care a durat aproape trei ore și jumatate.

- Cea mai lunga eclipsa de Luna din ultimii 580 de ani are loc in noaptea de joi spre vineri. Care sunt efectele asupra zodiilor Cea mai lunga eclipsa parțiala de Luna din ultimii 580 de ani va avea loc in noaptea de joi spre vineri, conform presei straine. Astronomii anunța ca eclipsa partiala va fi…

- Eclipsa partiala va fi aproape completa, anunta astronomii, mai mult de 97% din suprafata lunii urmand sa fie umbrita. NASA anunta chiar ca procentul exact va fi de 99,1% din suprafata lunii, in timp ce Observatorul Griffith din Los Angeles anunta 97%. In varful eclipsei, doar o mica suprafata din Luna…

- Cea mai lunga eclipsa parțiala de Luna din ultimii 580 de ani va avea loc in noaptea de joi spre vineri. Fenomenul este vizibil in toata America de Nord, precum și in unele zone din America de Sud, estul Australiei și nord-estul Asiei, potrivit sciencealert.com.

- In zonele de maxim din America de Nord eclipsa parțiala va dure 3 ore și 28 de minute. Va incepe la 2.19 in noaptea de vineri, punctul de maxim va fi in jurul orei 4 dimineața, iar finalul, la 5.47.Este cea mai lunga eclipsa parțiala de Luna din ultimii 580 de ani și suprafața Lunii va fi acoperita…

- Cea mai lunga eclipsa partiala de Luna din ultimele sase secole va avea loc in noaptea de joi spre vineri. Aceasta va putea fi vizibila in SUA timp de 3 ore si jumatate. Eclipsa va putea fi vazuta si din Europa de Vest, America de Nord, estul Australiei, Japonia si Noua Zeelanda. Cu toate acestea, va…

