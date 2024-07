Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doar sapte zile petrecute pe Insula Iubirii, un cuplu va parasi cel mai dur test de fidelitate duminica, de la 20.00, la Antena 1, nu inainte de a raspunde la cea mai asteptata intrebare – „Cum plecati, impreuna sau separat?”. La foarte scurt timp dupa ce au trait la cote maxime emotiile primului…

- Radu Valcan a anunțat o noua premiera la Insula Iubirii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. O schimbare de regulament a aparut la ceremonia focului. Ce a urmat dupa ce flacara ispitei s-a prins pentru prima data, la doar doua trei de la debutul sezonului.

- Dupa ce Maria s-a numarat printre fetele care au primit cele mai multe ghirlande din partea ispitelor masculine, Daniel, iubitul ei, a avut cateva reacții care l-au surprins pana și pe Radu Valcan. Iata ce a urmat!

- Zi importanta in familia lui Radu Valcan! Prezentatorul de la Insula Iubirii și soția sa il sarbatoresc pe mezinul familiei. Fiul lor, Adrian, a implinit 3 ani. Ce mesaj emoționant a transmis mama lui prin intermediul rețelelor de socializare.

- Radu Valcan și Adela Popescu demonstreaza ca opusele se atrag. Fosta prezentatoare de la Pro TV este o mama relaxata, in timp ce prezentatorul „Insula Iubirii” este un tata foarte vigilent, noteaza click.ro. Daca Radu vrea sa știe fiecare mișcare a copiilor, Adela le ofera mult mai multa libertate.…

- Adela Popescu, in varsta de 37 de ani și Radu Valcan, in varsta de 47 de ani, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna trei copii și o casnicie reușita. In cadrul unui interviu acordat recent, prezentatoarea TV a dezvaluit de ce nu vrea sa lucreze impreuna cu soțul ei.Prezentatorul…

- Cat costa o noapte de cazare la pensiunea deținuta de Adela Popescu, Radu Valcan, Smiley, Razvan Fodor și Gina Pistol in Vama Veche Continue reading Cat costa o noapte de cazare la pensiunea deținuta de Adela Popescu, Radu Valcan, Smiley, Razvan Fodor și Gina Pistol in Vama Veche at Tabu.

- Emisiunea Insula Iubirii va reveni in curand pe micile ecrane cu sezonul numarul 8! La inceputul acestui an, Radu Valcan și-a anunțat fanii direct din Thailanda ca show-ul de la Antena 1 va debuta curand la tv. Emisiunea se pare ca este urmarita și de partenera de viața a lui Radu, Adela Popescu. Vedeta…