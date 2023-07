Stiri pe aceeasi tema

- Antonio a intrat live cu susținatorii pe Instagram. A incercat sa-i pacaleasca pe fani ca Maria nu era in incapere, insa in cele din urma fata și-a facut apariția, iar cei doi caștigatori ai sezonului 7 Mireasa au anunțat ca au gasit un apartament in Constanța, unde sa locuiasca impruena in urmatoarea…

- Antonio și Maria sunt mai fericiți ca niciodata de cand au decis sa se casatoreasca in finala de la Mireasa, dar la eveniment nu au fost prezenți și parinții fostului concurent. S-a tot spus ca ar fi vorba, de fapt, despre faptul ca familia lui nu o place pe Maria, iar Antonio a ținut sa lamureasca…

- In cel mai nou episod Mireasa: Confesiuni, Maria și Antonio, caștigatorii sezonului 7 Mireasa, au spus ce cuplu ar fi meritat sa caștige marele premiu de 40.000 de euro, daca ei nu ar fi fost in competiție.

- Maria și Antonio au caștigat „Mireasa” sezon 7. Indragostiții, care s-au și casatorit in finala emisiunii de la Antena 1, au plecat acasa cu premiul cel mare in valoare de 40.000 de euro. Cinci cupluri au intrat in finala „Mireasa” sezon 7: Hatice și Mihai, Catalina și Vlad, Daiana și Dani, Simona și…

- Dupa ce și-au depus actele de casatorie, Maria și Antonio au avut parte de declarații emoționante. In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, baiatul a povestit despre ce s-a intamplat, de fapt, cand a invitat-o pe Beatrice in casa Mireasa.

- Maria și Antonio de la Mireasa au planuri mari de viitor impreuna, iar cei doi au vorbit despre casa mult visata pe care vor s-o construiasca. Maria a fost cea care a avut preferințele in privința locuinței, iar Antonio a fost de acord cu ea.

- La sfarșitul saptamanii trecute, vineri seara, ploaia de vara a reprezentat un prilej bun pentru Maria și Antonio de a da o noua șansa iubirii. Toate tachinarile dintre ei au culminat cu un sarut in ploaie. Roberto, un alt concurent din casa Mireasa a fost un comentator entuziasmat de sarutul celor…