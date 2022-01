Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul „George Ciprian” ii invita pe buzoieni, pe 24 ianuarie, sa participe online la evenimentul cultural pe care il pune la cale pentru a marca Mica Unire. Este vorba despre un spectacol online, „In numele Unirii”, regizat de Vlad Trifas, prin care institutia de cultura sarbatoreste Mica Unire. Din…

- Teatrul „George Ciprian” ii invita pe buzoieni, pe 24 ianuarie, sa participe online la evenimentul cultural pe care il pune la cale pentrua marca Mica Unire. Este vorba despre un spectacol online, „In numele Unirii”, regizat de Vlad Trifas prin care institutia de cultura sarbatoreste Mica Unire. Din…

- Dramaturgul buzoian George Ciprian s-a nascut in 1883, in casa de pe strada ,,Alexandru Marghiloman’’ marcata astazi, cu o placuța memoriala. Imobilul este ușor de recunoscut, data fiind starea avansata de degradare in care se afla, precum și mizeria de sub arcada sa. Din bijuteria arhitectonica de…

- Buzoianul Alex Dima, cunoscut de foarte mulți ca fiind realizatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV, este consecvent in ceea ce privește salvarea de vieți prin gestul nobil de a dona sange, consecvența care este luata drept exemplu și de alți oameni care il prețuiesc. Despre acest exemplu…

- In plina extindere a cazurilor cu varianta Omicron, liderii Coaliției au renunțat sa reglementeze introducerea certificatului verde la locul de munca. Deși inițial atat Partidul Național Liberal cat și Partidul Social Democrat au anunțat ca pana la sfarșitul anului este absolut necesar sa fie elaborat…

- Mai multe grupuri de colindatori din Smeeni, Padina, Manzalesti si Berca i-au incantat joi pe aleșii județeni, cu colinde, dar și cu obiceiuri diverse ale locurilor de proveniența. Gatiți de sarbatoare, in costume populare si avand cu ei buhaiuri, bice si clopotei, colindatori de toate varstele s-au…

- In preajma lansarii primei bancnote cu chip feminin din istoria Romaniei, incununare a campaniei ,,Femei pe bancnote”, inițiate și susținute de ramniceanca Janina Nectara – unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bloggeri de moda din lume, singurul roman care a scris pentru revista ,,Vogue” -, aceasta…

- Sfantul Sava de la Buzau, numit și „Sava Gotul”, cel care da identitate buzoienilor, și este praznuit pe 12 aprilie, se odihnește intr-o manastire din Serbia. Tot mai mulți buzoieni merg sa se inchine la moaștele sale. Un roman care locuiește in acea zona ne-a transmis cateva fotografii cu racla in…